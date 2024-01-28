Комистату исполнилось 105 лет
- 16:25 28 января
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Органам государственной статистики Коми исполнилось 105 лет. Информацию о истории Комистата разместило само ведомство.
28 января 1919 года в Сыктывкаре (тогда Усть-Сысольске) открыли Статистическое бюро. Самым первым заведующим стал земский статистик Попов Василий. В своё время статистику в Республике вел социолог Питирим Сорокин, известный философ Каллистрат Жаков и руководитель статистических органов Советского Союза Владимир Старовский.
Сейчас работа Комистата собирает различные данные из сферы бизнеса, общественной жизни и самого государства. Их работа помогает принимать важные решения и узнавать интересные факты из жизни региона. В комментариях сегодня жители региона желают Комистату процветания и профессиональных высот.
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