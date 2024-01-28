Комистату исполнилось 105 лет

Органам государственной статистики Коми исполнилось 105 лет. Информацию о истории Комистата разместило само ведомство.

28 января 1919 года в Сыктывкаре (тогда Усть-Сысольске) открыли Статистическое бюро. Самым первым заведующим стал земский статистик Попов Василий. В своё время статистику в Республике вел социолог Питирим Сорокин, известный философ Каллистрат Жаков и руководитель статистических органов Советского Союза Владимир Старовский.