В Коми за сутки горела дача, кондитерская и строительная будка

За прошедшие сутки в Коми горели дача и строительная будка. А утром произошёл пожар в кондитерской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

27 января 2024 года в Ухте загорелся дачный дом в СНТ “Газовик-1”. Возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. К счастью, никто не пострадал. В этот же день вызов поступил в службу Сыктывдинского района. В посёлке Пичипашня на Юбилейной улице вспыхнула строительная будка. Причина возникновения огня такая же – дефект электрооборудования. Пожар тушили 7 огнеборцев.