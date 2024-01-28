В Коми за сутки горела дача, кондитерская и строительная будка
- 15:30 28 января
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- Анастасия Амелькина
За прошедшие сутки в Коми горели дача и строительная будка. А утром произошёл пожар в кондитерской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
27 января 2024 года в Ухте загорелся дачный дом в СНТ “Газовик-1”. Возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. К счастью, никто не пострадал. В этот же день вызов поступил в службу Сыктывдинского района. В посёлке Пичипашня на Юбилейной улице вспыхнула строительная будка. Причина возникновения огня такая же – дефект электрооборудования. Пожар тушили 7 огнеборцев.
А вот уже 28 января воркутинским спасателям пришлось выезжать на вызов в магазин. Горела кондитерская на улице Ленина. Огонь потушили на 25 квадратных метрах. Причиной пожара опять стало испорченное электрическое оборудование. Работники торговой точки сообщили, что в огне пострадал журнал с заказами, поэтому они просят заказчиков вновь написать им.
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