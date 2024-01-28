В Сыктывкаре курьер обнаружил в посылке наркотики

В Сыктывкаре местный житель распространял наркотики с помощью службы доставки. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

8 сентября 2023 года в столице был задержан мужчина, продававший наркотические вещества. К сыктывкарцу в соцсетях обратился неизвестный с просьбой продать ему наркотик. После оплаты житель столицы Коми отправил вещество в коробке из-под телефона курьерской доставкой. Сотрудник, который забрал посылку, обратил внимание, что она слишком лёгкая. Он открыл коробку и обнаружил пакет с порошком, а после незамедлительно обратился в полицию.