В Петербурге задержали уроженца Коми за переклеивание штрих-кодов

Уроженец Коми попал под суд за переклеивание штрих-кодов в магазине техники. Его поймали в гипермаркете Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Управление Росгвардии по городу и Ленинградской области.

24 января 2024 года около шести вечера сотрудники вневедомственной охраны прибыли в магазин на Богатырском проспекте, где сработала тревожная кнопка. Оказалось, что неработающий уроженец Коми пытался мошенническим путём купить бытовую технику дешевле. Мужчина переклеил штриховой код товара с кофеварки за 2 тысячи рублей на кофемашину стоимостью 7300 рублей. Продавец заметил обман и нажал тревожную кнопку сигнализации.