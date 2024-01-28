В Коми выращивают полтора миллиона сигов
- 17:00 28 января
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- Анастасия Амелькина
В Коми подращивают полтора миллиона особей сига, которых после выпустят в реки Республики. Об этом сообщает Северо-западное территориальное управление Росрыболовства.
В Удорском и Троицко-Печорском районах находятся цехи филиала “Главрыбвод”. Там выращивают и разводят рыб, чтобы после пополнить биологические водные ресурсы Республики. Подрощенную молодь выпускают в реки и водоёмы Коми.
Проверка цехов 18 и 23 января 2024 года прошла успешно. Сейчас в селе Кослан инкубируется 1,5 миллиона икры сига. На данный момент на площадках есть возможность воспроизводить 2,3 миллиона мальков европейского хариуса и сига. Мясо сига очень полезное, оно содержит фтор, йод, цинк, а также омега 3 и витамины А, В, РР. Сама рыба почти не имеет мелких костей и обладает маленькой калорийностью.
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