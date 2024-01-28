В Коми выращивают полтора миллиона сигов

В Коми подращивают полтора миллиона особей сига, которых после выпустят в реки Республики. Об этом сообщает Северо-западное территориальное управление Росрыболовства.

В Удорском и Троицко-Печорском районах находятся цехи филиала “Главрыбвод”. Там выращивают и разводят рыб, чтобы после пополнить биологические водные ресурсы Республики. Подрощенную молодь выпускают в реки и водоёмы Коми.