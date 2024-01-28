За 2023 год в Коми заселили свыше 3 тысяч квартир

За 2023 год в Коми было построено на 7% больше жилья, чем годом ранее. Такую информацию разместил Комистат.

В 2023 году в эксплуатацию ввели 3243 квартиры. Из этого количества 1340 жилые дома, которые построили сами жители региона, а разница в площади таких домов по сравнению с прошлым годом чуть меньше 10 тысяч квадратных метров.