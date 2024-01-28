За 2023 год в Коми заселили свыше 3 тысяч квартир
- 10:27 28 января
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
За 2023 год в Коми было построено на 7% больше жилья, чем годом ранее. Такую информацию разместил Комистат.
В 2023 году в эксплуатацию ввели 3243 квартиры. Из этого количества 1340 жилые дома, которые построили сами жители региона, а разница в площади таких домов по сравнению с прошлым годом чуть меньше 10 тысяч квадратных метров.
В прошлом году число квадратных метров выросло на 7,1%. Построили 217,1 тысяч квадратных метров, из них 72,7 тысячи в сельской местности, а 137,9 тысяч самим населением. Общая разница застроенной площади между 2023 и 2022 годами составила около 14,4 тысяч квадратных метров.
Напомним, что на Ручейной улице в Сыктывкаре построят многоквартирный дом высотой более чем в девять этажей.
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