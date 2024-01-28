В Коми браконьеры получили условный срок
- 09:30 28 января
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- Анастасия Амелькина
В Коми браконьеры нанесли урон водным биологическим ресурсам на 200 тысяч рублей. Мужчины получили условный срок. Эту информацию разместило Северо-Западное территориальное управление рыболовства.
В июне 2023 года сотрудники рыбоохраны региона выявили на реке Вычегде жителей Коми, которые использовали ставные трехстенные сети для ловли. Это запрещено. Мужчины незаконно добыли 181 леща, 8 окуней, 17 язей, 10 плотвичек и трёх щук. Причинённый водным ресурсам ущерб оценили более чем в 200 тысяч рублей.
Корткеросский районный суд приговорил рыбаков к лишению свободы на полгода условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Также на мужчины возложили определённые обязанности. Принадлежавшая им надувная лодка с подвесным мотором была изъята и конфискована в доход государства.
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