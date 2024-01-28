Жителей Коми ждёт амплитуда в 15 градусов
- 08:30 28 января
- 0+
- Анастасия Амелькина
В Троицко-Печорске температура до -17 градусов, а в Усть-Цильме -4 °С. О погоде в Республике сообщает ЦГМС по Коми.
28 января 2024 года в регионе поднимется юго-западный ветер порывами до 10 м/с, а на крайнем севере до 14 м/с. Также жителей Республики в этот день ожидают гололёд, изморозь и небольшой снег. Средняя температура сегодня -9…-14 градусов, а в крайних западных районах -4…-9°С.
В Сыктывкаре сегодня преимущественно без осадков. Юго-западный ветер поднимется до 3-8 м/с. Ночью жителей столицы Коми ждёт температура в -12…-14 градусов. Воркутинцев ожидает порывистый ветер и небольшой снег. Теплее всего в этот день в Усть-Цильме, на столбике термометра можно будет увидеть отметку в -4…-6°С, а ночью всего на два градуса ниже. А вот в Троицко-Печорске в ночное время суток похолодает до -15…-17 градусов.
...