В Сыктывкаре прошла Всероссийская акция "Блокадный хлеб"
- 16:15 27 января
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре в честь 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда прошла всероссийская акция “Блокадный хлеб”. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель администрации города Владимир Голдин.
Во время мероприятия волонтёры рассказали о тяжёлой зиме 1941-1942 годов и блокаде в Ленинграде. На акции раздавали свёрток с хлебом весом в 125 грамм. Именно такая норма выдачи была во время Великой Отечественной войны.
Акция направлена на воспитание патриотизма среди молодёжи. Она прошла в Эжвинском районе на Слободской площади, в Орбите на Покровском бульваре, перед Дворцом творчества детей и учащейся молодёжи, также на перекрестке улиц Морозова и Станционной, площадке “Под часами” и в сквере напротив Стефановского собора. Также в этот день в учебных заведения столицы Коми прошли Уроки Памяти, посвященные блокадному Ленинграду. А семерым жителей Сыктывкара, которые награждены знаком “Житель блокадного Ленинграда”, вручили почетный знак Санкт-Петербурга “В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады”.
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