В Сыктывкаре прошла Всероссийская акция "Блокадный хлеб"

В Сыктывкаре в честь 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда прошла всероссийская акция “Блокадный хлеб”. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель администрации города Владимир Голдин.

Во время мероприятия волонтёры рассказали о тяжёлой зиме 1941-1942 годов и блокаде в Ленинграде. На акции раздавали свёрток с хлебом весом в 125 грамм. Именно такая норма выдачи была во время Великой Отечественной войны.