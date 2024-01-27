В магазинах "Зеленецкой" птицефабрики появился весь ассортимент и снизились цены

В Коми упали цены на мясную продукцию. О результатах восстановления производства сообщила “Птицефабрика Зеленецкая”.

Напомним, что не так давно птицефабрика возобновила производство куриного мяса. Теперь в магазинах появился весь ассортимент, а также снизились цены на некоторую продукцию. В “Зеленецком” появились колбасы, полуфабрикаты, варено-копченые и запеченые изделия и продукция гриль.