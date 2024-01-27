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В магазинах "Зеленецкой" птицефабрики появился весь ассортимент и снизились цены

В магазинах "Зеленецкой" птицефабрики появился весь ассортимент и снизились ценыФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми упали цены на мясную продукцию. О результатах восстановления производства сообщила “Птицефабрика Зеленецкая”.

Напомним, что не так давно птицефабрика возобновила производство куриного мяса. Теперь в магазинах появился весь ассортимент, а также снизились цены на некоторую продукцию. В “Зеленецком” появились колбасы, полуфабрикаты, варено-копченые и запеченые изделия и продукция гриль.

Как сообщил начальник отдела реализации Константин Поздеев, цены на цыплят-бройлеров упали в рознице на 17%, а по опту на 27%. Сейчас в промышленном цехе предприятия уже заселены 15 птичников, а поголовье бройлеров составляет свыше полумиллиона голов. Птицефабрика продолжает увеличивать объёмы продукции после осенней ситуации с птичьим гриппом.

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