Сыктывкарец забыл поставить машину на ручник и попал под арест
- 17:00 27 января
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарец попал под арест на двое суток из-за оставления места ДТП. Но мужчина не был за рулём во время произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Житель столицы Коми припарковал автомобиль на улице Куратова, оставил в машине жену и пошёл в Диагностический центр. Супруга замёрзла и решила завести авто, чтобы погреться. Машина стояла на скорости, поэтому начала передвигаться, выехала на дорогу, а после на бордюр и задела две припаркованные там машины.
Муж, узнав о произошедшем, осмотрел автомобили и повреждений не заметил. Как утверждает мужчина, пострадал лишь бампер его машины. Всё произошедшее видела из окна женщина с рядом стоящего дома, она и обратилась в полицию. За оставление места ДТП сыктывкарцу назначили наказание в виде ареста на двое суток.
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