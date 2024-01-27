Сыктывкарец забыл поставить машину на ручник и попал под арест

Сыктывкарец попал под арест на двое суток из-за оставления места ДТП. Но мужчина не был за рулём во время произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Житель столицы Коми припарковал автомобиль на улице Куратова, оставил в машине жену и пошёл в Диагностический центр. Супруга замёрзла и решила завести авто, чтобы погреться. Машина стояла на скорости, поэтому начала передвигаться, выехала на дорогу, а после на бордюр и задела две припаркованные там машины.