В Коми высшее образование получают более 13 тысяч человек

В Коми на начало 2023 - 2024 учебного года в вузах Республики обучалось свыше 13 тысяч студентов. Такими данными поделился Комистат.

За год численность молодёжи, которая получает высшее образование, выросла на 1 %. На момент начала 2023/24 учебного года в вузах региона училось 13,1 тысяча студентов. Из них 35% это обучающиеся заочного отделения. Самым популярным направлением является “Образование и педагогические науки”, там обучалось 2,4 тысячи человек. Вторым по востребованности стало направление “Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия”, на котором училось 2,1 тысячи человек, 84% из которых юноши.