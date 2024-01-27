В Коми водитель Chevrolet сбил пешехода

В Сыктывдинском районе пенсионер переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса “Шевроле”. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

26 января 2024 года около 17:40 на трассе “Обход Сыктывкара” человек попал под машину. Водитель Chevrolet Cruze 1989 года рождения ехал в сторону Кирова с Ухты. На первом километре автодороги мужчина 1965 года рождения переходил проезжую часть не по пешеходному переходу и попал под колёса “Шевроле”.