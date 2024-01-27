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В Коми водитель Chevrolet сбил пешехода

В Коми водитель Chevrolet сбил пешеходаФото УГИБДД по Коми

В Сыктывдинском районе пенсионер переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса “Шевроле”. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

26 января 2024 года около 17:40 на трассе “Обход Сыктывкара” человек попал под машину. Водитель Chevrolet Cruze 1989 года рождения ехал в сторону Кирова с Ухты. На первом километре автодороги мужчина 1965 года рождения переходил проезжую часть не по пешеходному переходу и попал под колёса “Шевроле”.

 Жителя Коми госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, также у него под вопросом ушиб головного мозга. Водитель Chevrolet за рулём с 2010 года.

Это единственное в регионе ДТП с пострадавшими зафиксированное ГИБДД в этот день. Также произошло 13 аварий с материальным ущербом.

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