В Коми водитель Chevrolet сбил пешехода
- 13:22 27 января
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывдинском районе пенсионер переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса “Шевроле”. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
26 января 2024 года около 17:40 на трассе “Обход Сыктывкара” человек попал под машину. Водитель Chevrolet Cruze 1989 года рождения ехал в сторону Кирова с Ухты. На первом километре автодороги мужчина 1965 года рождения переходил проезжую часть не по пешеходному переходу и попал под колёса “Шевроле”.
Жителя Коми госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, также у него под вопросом ушиб головного мозга. Водитель Chevrolet за рулём с 2010 года.
Это единственное в регионе ДТП с пострадавшими зафиксированное ГИБДД в этот день. Также произошло 13 аварий с материальным ущербом.
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