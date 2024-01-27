В Коми сотрудники МВД сдали почти 50 литров крови в качестве доноров

В Коми сотрудники МВД региона сдали около 50 литров крови для донорства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники органов внутренних дел и их наставники поучаствовали в акции “Стань донором”, которая приурочена к юбилею со дня снятия блокады Ленинграда. Всего резерв крови пополнили 112 человек, а также 10 слушателей Центра профессиональной подготовки МВД стали донорами костного мозга.