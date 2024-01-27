В Коми сотрудники МВД сдали почти 50 литров крови в качестве доноров
- 12:30 27 января
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- Анастасия Амелькина
Фото МВД Республики Коми
В Коми сотрудники МВД региона сдали около 50 литров крови для донорства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники органов внутренних дел и их наставники поучаствовали в акции “Стань донором”, которая приурочена к юбилею со дня снятия блокады Ленинграда. Всего резерв крови пополнили 112 человек, а также 10 слушателей Центра профессиональной подготовки МВД стали донорами костного мозга.
Полицейские имеют отличную физическую подготовку и регулярно проходят медосмотры, поэтому работники станции переливания крови были довольны, что правоохранители пополнили ряды добровольцев. Всего сотрудники МВД сдали 50 литров крови. Стражам порядка выразили благодарность за постоянную поддержку донорства и отзывчивость.
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