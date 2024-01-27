В Сыктывкаре мужчина снял дачу и украл оттуда всю технику
- 11:25 27 января
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарка сдала дачу в аренду, а после обнаружила, что из дома пропала бытовая техника. Об этом сообщает МВД по Коми.
В полицию столицы региона обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что сдала свою дачу на три месяца. За первый месяц она получила деньги, а с остальными платежами временный жилец стал тянуть. После нескольких попыток дозвониться до мужчины сыктывкарка сама приехала на свой участок и обнаружила, что из дома пропал холодильник, телевизор, газовый баллон и электрический гриль.
Сотрудники полиции провели расследование и нашли подозреваемого. Им оказался житель Коми 1991 года рождения, который ранее уже был судим не один раз. На допросе мужчина рассказал, что всю технику продал в интернете, а деньги потратил на личные нужды.
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