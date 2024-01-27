В Сыктывкаре мужчина снял дачу и украл оттуда всю технику

Сыктывкарка сдала дачу в аренду, а после обнаружила, что из дома пропала бытовая техника. Об этом сообщает МВД по Коми.

В полицию столицы региона обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что сдала свою дачу на три месяца. За первый месяц она получила деньги, а с остальными платежами временный жилец стал тянуть. После нескольких попыток дозвониться до мужчины сыктывкарка сама приехала на свой участок и обнаружила, что из дома пропал холодильник, телевизор, газовый баллон и электрический гриль.