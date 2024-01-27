В Коми водитель торопился на работу и лишился прав
- 10:30 27 января
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Коми спешил на работу и покинул место ДТП. Теперь мужчине придётся вместо езды на машине ходить пешком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
15 декабря 2023 года в селе Айкино на Центральной улице между автомобилем Chery и Nissan возникло ДТП. Водитель первой машины торопился на работу и уехал с места происшествия. Спустя некоторое время мужчина вернулся, но его уже ждали сотрудники ГИБДД.
В письменных объяснениях житель Коми пояснил, почему покинул место дорожно-транспортного происшествия. Но суд посчитал причину неуважительной и привлек мужчину к административной ответственности. Его лишили права управления автомобилем на 1 год. Постановление ещё не вступило в законную силу.
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