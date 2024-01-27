В Коми водитель торопился на работу и лишился прав

Житель Коми спешил на работу и покинул место ДТП. Теперь мужчине придётся вместо езды на машине ходить пешком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

15 декабря 2023 года в селе Айкино на Центральной улице между автомобилем Chery и Nissan возникло ДТП. Водитель первой машины торопился на работу и уехал с места происшествия. Спустя некоторое время мужчина вернулся, но его уже ждали сотрудники ГИБДД.