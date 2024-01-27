Жительница Коми специально поцарапала чужое авто и теперь должна свыше 90 тысяч

В Воркуте женщина поцарапала машину бывшей свекрови. Теперь ей придётся заплатить за своё преступление около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

9 сентября 2023 года жительница Воркуты оторвала номера у “Ниссана”, который принадлежал матери её бывшего мужа. Также 41-летняя женщина поцарапала автомобиль ключом от квартиры. Суд оценил ущерб в 99 тысяч 600 рублей.