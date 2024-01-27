Жительница Коми специально поцарапала чужое авто и теперь должна свыше 90 тысяч
- 09:42 27 января
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Воркуте женщина поцарапала машину бывшей свекрови. Теперь ей придётся заплатить за своё преступление около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
9 сентября 2023 года жительница Воркуты оторвала номера у “Ниссана”, который принадлежал матери её бывшего мужа. Также 41-летняя женщина поцарапала автомобиль ключом от квартиры. Суд оценил ущерб в 99 тысяч 600 рублей.
Воркутинка активно способствовала расследованию преступления, а также возместила ущерб в размере 2 тысяч рублей. Это стало смягчающим обстоятельством, а также у женщины есть несовершеннолетние дети. Суд признал её виновной и назначил 100 часов обязательных работ. Также жительница Коми должна будет заплатить пострадавшей оставшиеся 97 600 рублей.
...