Ветер до 14 м/с: прогноз на 27 января

В столице Коми сегодня облачно с прояснениями, южный ветер и небольшой снег. Температура в течение всех суток -8…-10 градусов. Теплее всего сегодня в Усть-Цильме до -5…-7 °С. А самый холодный день ждёт жителей Воркуты, там на термометре отметка будет в -10…-12 °С. В Объячево в этот день преимущественно без осадков, а в Ухте облачно с прояснениями, умеренный ветер и небольшой снег.