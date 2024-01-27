Ветер до 14 м/с: прогноз на 27 января
- 08:28 27 января
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Гололёд и порывы ветра до 14 м/с . ЦГМС Коми рассказал, какая погода ждёт жителей региона на выходных.
27 января 2024 года в Республике температура воздуха -5…-10 градусов, в некоторых районах столбик термометра опустится до -15 °С. В регионе пройдёт небольшой снег, где-то будет гололёд. Ожидается южный ветер 3-8 м/с.
В столице Коми сегодня облачно с прояснениями, южный ветер и небольшой снег. Температура в течение всех суток -8…-10 градусов. Теплее всего сегодня в Усть-Цильме до -5…-7 °С. А самый холодный день ждёт жителей Воркуты, там на термометре отметка будет в -10…-12 °С. В Объячево в этот день преимущественно без осадков, а в Ухте облачно с прояснениями, умеренный ветер и небольшой снег.
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