В Коми завершились поиски 34-летнего мужчины

В Ухте завершились поиски 34-летнего Владимира Войцаховского. Волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт" просят прекратить распространение ориентировок на горожанина. Напомним, мужчина не выходил на связь с прошлой недели. Как сообщалось ранее, в ночь с 20 на 21 января он находился в районе кафе "Шашлык хаус", что с ним произошло дальше неизвестно.

Тем не менее сейчас с мужчиной все хорошо, он жив и связался с родными и близкими. Поисковики благодарят всех неравнодушных, кто участвовал в поисках Владимира Войцаховского.