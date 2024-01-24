Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми завершились поиски 34-летнего мужчины

В Коми завершились поиски 34-летнего мужчины Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В Ухте завершились поиски 34-летнего Владимира Войцаховского. Волонтеры поискового отряда Коми "Лиза Алерт" просят прекратить распространение ориентировок на горожанина.

Напомним, мужчина не выходил на связь с прошлой недели. Как сообщалось ранее, в ночь с 20 на 21 января он находился в районе кафе "Шашлык хаус", что с ним произошло дальше неизвестно.

Тем не менее сейчас с мужчиной все хорошо, он жив и связался с родными и близкими. Поисковики благодарят всех неравнодушных, кто участвовал в поисках Владимира Войцаховского.

Другой житель Ухты, что пропал в начале января, погиб. Мужчину искали с 8 января. Спустя три дня горожанина все-таки нашли, но было слишком поздно.

...

  • 0

Популярное

Последние новости