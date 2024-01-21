В Коми собирают подписи за выдвижение оппозиционера в кандидаты в президенты

В стране наступает время перемен! Каждый из нас может повлиять на будущее России. Во многих городах стоят большие очереди поставить свою подпись за выдвижение независимого антивоенного Надеждина в кандидаты.

Поддержать его призвала и Екатерина Дунцова с ее верными сторонниками - котиками (ЦИК отказался регистрировать ее кандидатом, потому что одна из подписей инициативной группы была похожа на котика).