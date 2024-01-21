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В Коми собирают подписи за выдвижение оппозиционера в кандидаты в президенты

В Коми собирают подписи за выдвижение оппозиционера в кандидаты в президенты

В стране наступает время перемен! Каждый из нас может повлиять на будущее России. Во многих городах стоят большие очереди поставить свою подпись за выдвижение независимого антивоенного Надеждина в кандидаты.

Поддержать его призвала и Екатерина Дунцова с ее верными сторонниками - котиками (ЦИК отказался регистрировать ее кандидатом, потому что одна из подписей инициативной группы была похожа на котика).

Для выдвижения Надеждина в кандидаты нужно 100.000 голосов. Но стоит ограничение до 2,5 тысячи голосов с любого региона! Потому абсолютно каждый голос очень важен.

В Сыктывкаре 250.000 жителей, это был бы каждый сотый местный житель. Сбор ведется больше недели, пока мало жителей региона оставили подпись.

Республика Коми в списке отстающих регионов по подписям. Мы можем больше! Приглашаем людей с гражданской ответственностью сделать перемены возможными!

Поставить подпись за выдвижение кандидата Вы можете по адресам:
— Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141, ТЦ "Макси" (возле магазина "Лента").
Режим работы: С 10:00 до 20:00 (ежедневно);
— Сыктывкар, улица Первомайская, 62, ТЦ "Торговый двор" (Свечка) 2 этаж, магазин "Мир Света" (вход у парковки). Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота: с 11:00 до 18:00, воскресенье: с 11:00 до 17:00;
— Ухта, улица Сенюкова, 2, вход в магазин “Винкод”, 2 этаж.
Режим работы: с 10:00 до 20:00 (ежедневно).

Времени осталось не так много! Всего до 25 января включительно!

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