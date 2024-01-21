Жительница Коми попала по колёса "Лады" и получила различные переломы и внутреннее кровотечение
- 17:00 21 января
- 12+
- Анастасия Амелькина
За прошедшие сутки в Корткеросском районе два пешехода попали под колёса отечественных авто. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
20 января в Корткеросском районе зафиксировали два ДТП с участием пешеходов. Первый случай произошел на 48 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск около 1:15 ночи. Водитель 1961 года рождения за рулём Lada Kalina ехал в сторону Усть-Кулома и сбил 49-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Пострадавшую госпитализировали с переломами поясничного отдела позвоночника, ног и костей таза, а также сочетанной политравмой, внутренним кровотечением и в шоковом состоянии.
Второе происшествие случилось в 18:15 на 3 километре дороги “подъезд к селу Пезмег”. ВАЗ-2107 ехал в сторону посёлка Аджером и сбил пешехода 1986 года рождения. Мужчина шел по проезжей части навстречу автомобилю. Пострадавшего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом бедра, переломами спинки носа и ключицы, а также автотравмой и ссадинами головы. 37-летний житель Коми уже 8 раз привлекался за нарушение ПДД, из них 6 раз – как пешеход.
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