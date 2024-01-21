Жительница Коми попала по колёса "Лады" и получила различные переломы и внутреннее кровотечение

За прошедшие сутки в Корткеросском районе два пешехода попали под колёса отечественных авто. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 января в Корткеросском районе зафиксировали два ДТП с участием пешеходов. Первый случай произошел на 48 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск около 1:15 ночи. Водитель 1961 года рождения за рулём Lada Kalina ехал в сторону Усть-Кулома и сбил 49-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. Пострадавшую госпитализировали с переломами поясничного отдела позвоночника, ног и костей таза, а также сочетанной политравмой, внутренним кровотечением и в шоковом состоянии.