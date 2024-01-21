В Коми дорожает свинина и творог
- 16:00 21 января
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми растут цены на творог, свинину и морковку. А вот яйца и помидоры становятся дешевле. Такую информацию разместил Комистат.
За неделю с 10 по 15 января в регионе зафиксировали снижение цен на чёрный чай, куриное мясо, молоко, бананы и свёклу. Вместе с этим пшеничная мука, сосиски, сардельки, огурцы и картофель стали дороже. Из непродовольственных товаров ценник вырос на сухой корм для домашних животных. Зубная паста и подгузники стали стоить дешевле.
Изменились цены и на автозаправках. В среднем цены на бензин выросли на 1%. Стоимость дизельного топлива осталась неизменной. Из прочих товаров отметили снижение цены на телевизоры, они стали дешевле на 2%. Плата за отопление, водоснабжение и электричество также остаётся без изменений.
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