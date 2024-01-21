В Коми дорожает свинина и творог

В Коми растут цены на творог, свинину и морковку. А вот яйца и помидоры становятся дешевле. Такую информацию разместил Комистат.

За неделю с 10 по 15 января в регионе зафиксировали снижение цен на чёрный чай, куриное мясо, молоко, бананы и свёклу. Вместе с этим пшеничная мука, сосиски, сардельки, огурцы и картофель стали дороже. Из непродовольственных товаров ценник вырос на сухой корм для домашних животных. Зубная паста и подгузники стали стоить дешевле.