В Сыктывкаре водитель такси устроил ДТП

В Сыктывкаре пассажиры такси пострадали в аварии. Машина врезалась в BMW. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 января 2024 года в 18:30 на Сысольском шоссе произошло ДТП. Таксист 1969 года рождения за рулём Renault Logan ехал в сторону Гаражной улицы. При повороте недалеко от 20 дома на Сысольском шоссе он врезался в “БМВ”, который ехал с Октябрьского проспекта в сторону Пушкинского проезда.