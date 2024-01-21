В Сыктывкаре водитель такси устроил ДТП
- 15:15 21 января
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре пассажиры такси пострадали в аварии. Машина врезалась в BMW. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
20 января 2024 года в 18:30 на Сысольском шоссе произошло ДТП. Таксист 1969 года рождения за рулём Renault Logan ехал в сторону Гаражной улицы. При повороте недалеко от 20 дома на Сысольском шоссе он врезался в “БМВ”, который ехал с Октябрьского проспекта в сторону Пушкинского проезда.
Пассажирке такси 2003 года рождения диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушибы колена, бедра и затылочной области. Также в “Рено” сидела женщина 1977 года рождения. Она получила ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму и сотрясение. У водителя диагностировали точно такие же травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
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