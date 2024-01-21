В Сыктывкаре ночью загорелся многоэтажный дом

Ранним утром в Сыктывкаре загорелась многоэтажке в районе Орбита. Как сообщает МЧС Коми возгорание произошло на 13 этаже, по прибытию спасателей горел балкон. Жители многоэтажки на Петрозаводской улице встретили 21 января с шумом сирен. На 13 этаже дома 33/1 загорелась квартира. Как пишут наши читатели, предположительно возгорание произошло от гирлянды. Также очевидцы сообщают, что в огне погибла собака.

Во время ЧП незамедлительно эвакуировали жильцов с 13 и 14 этажей. Так как на тот момент уже сильно была задымлена лестничная клетка и коридоры. Никто из людей не пострадал. Пожарные эвакуировали 51 человека, а также спасли 13 жильцов дома.