В Ухте молодая автоледи устроила аварию

В Ухте новичок-водитель нарушила правила дорожного движения и спровоцировала ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 января 2024 года в 17:06 на трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар столкнулись два авто. Девушка 2002 года рождения за рулём “Лады Приоры” ехала на 315 километре автодороги, поворачивая налево в направление проспекта Ленина в Ухте, она не уступила дорогу Hyundai Tucson. Иномарка тоже поворачивала, но у неё было преимущество в движении, поэтому LADA должна была её пропустить. В результате машины столкнулись.