В Коми растёт производительность труда
- 10:09 21 января
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- Анастасия Амелькина
В Коми повышается производительность труда. В проекте, который нацелен на увеличение объёмов продукции, уже участвуют 12 предприятий Республики. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.
С 2022 года в Коми реализуется национальный проект “Производительность труда”. В нём участвуют уже 12 организаций и ещё две присоединятся в 2024 году. В прошлом году повышением производительности труда занялись такие компании как “Комиавтотранс”, “Коми дорожная компания”, “Государственные аптеки Республики Коми” и “Комиавиатранс”.
Проект включает в себя увеличение объемов выпускаемой продукции, но при этом с уменьшением производственных издержек. Также он позволяет обустроить новую рабочую среду и устраняет процессы, которые являются неэффективными. В последующие 2,5 года Федеральный центр компетенций, который и выступает в качестве оператора реализации “Производительности труда”, окажет консультационную поддержку приумножении приобретённого опыта.
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