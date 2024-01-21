В Коми растёт производительность труда

В Коми повышается производительность труда. В проекте, который нацелен на увеличение объёмов продукции, уже участвуют 12 предприятий Республики. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.

С 2022 года в Коми реализуется национальный проект “Производительность труда”. В нём участвуют уже 12 организаций и ещё две присоединятся в 2024 году. В прошлом году повышением производительности труда занялись такие компании как “Комиавтотранс”, “Коми дорожная компания”, “Государственные аптеки Республики Коми” и “Комиавиатранс”.