В Коми запустили проект "Экоофис"

В офисах учреждений Коми начинают ставить контейнеры, которые предназначены на разделение мусора с учётом его вторичного использования. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.

Минприроды региона запустило проект “Экоофис”. Теперь в ведомстве и учреждениях, которые к нему относятся, появились контейнеры для сбора макулатуры, стекла, пластика и крышек от пластиковых бутылок. Это также позволяет создать для работников благоприятную среду. В планах внедрить такую систему и в других государственных учреждениях Республики.