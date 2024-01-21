В Коми запустили проект "Экоофис"
- 09:25 21 января
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- Анастасия Амелькина
Фото из телеграм-канала Екатерины Киселевич
В офисах учреждений Коми начинают ставить контейнеры, которые предназначены на разделение мусора с учётом его вторичного использования. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.
Минприроды региона запустило проект “Экоофис”. Теперь в ведомстве и учреждениях, которые к нему относятся, появились контейнеры для сбора макулатуры, стекла, пластика и крышек от пластиковых бутылок. Это также позволяет создать для работников благоприятную среду. В планах внедрить такую систему и в других государственных учреждениях Республики.
“Приглашаю к участию всех неравнодушных руководителей и коллективы,” – пишет в своём телеграм-канале Екатерина Киселевич.
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