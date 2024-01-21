Ночью в Коми пройдёт снегопад: погода на 21 января

21 января 2024 года в Сыктывкаре столбик термометра остановится на отметке в -12…-14°С. Днём в столице Коми без осадков, а вот в вечернее и ночное время возможен небольшой снег. Также на улице будет слабый ветер до 3-8 м/с.

В южных районах Республики также будет ветер, порывами до 9, а местами и до 14 м/с. На крайнем юго-востоке региона будет облачно, а температура -7…-12°С. В тёмное время суток снег пройдёт в Усинске, Инте, Печоре и Объячево. А вот в Троицко-Печорске и на Вуктыле обильные осадки выпадут на дневное время. Холодная ночь ждёт жителей Усть-Цильмы, там температура будет до -20…-22°С, а днём -16…-18°С, также как и в Ухте, Печоре и Усинске.