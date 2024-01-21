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Ночью в Коми пройдёт снегопад: погода на 21 января

Ночью в Коми пройдёт снегопад: погода на 21 января Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Во многих районах Коми пройдёт снегопад. Большая часть осадков придётся на ночное время суток. Об этом сообщает ЦГМС региона.

21 января 2024 года в Сыктывкаре столбик термометра остановится на отметке в -12…-14°С. Днём в столице Коми без осадков, а вот в вечернее и ночное время возможен небольшой снег. Также на улице будет слабый ветер до 3-8 м/с.

В южных районах Республики также будет ветер, порывами до 9, а местами и до 14 м/с. На крайнем юго-востоке региона будет облачно, а температура -7…-12°С. В тёмное время суток снег пройдёт в Усинске, Инте, Печоре и Объячево. А вот в Троицко-Печорске и на Вуктыле обильные осадки выпадут на дневное время. Холодная ночь ждёт жителей Усть-Цильмы, там температура будет до -20…-22°С, а днём -16…-18°С, также как и в Ухте, Печоре и Усинске.

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