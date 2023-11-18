В Усинске разыскивают водителя, из-за которого упала женщина

В Усинске по вине водителя упала женщина. Водителя разыскивают. Об этом сообщают в УГИБДД МВД по Коми.



17 ноября в первом часу дня неустановленный водитель совершал движение по улице Комсомольской в сторону улицы Нефтяников, управляя "Нивой". Когда водитель находился вблизи дома №34, во время движения задним ходом он сбил 68-летнюю пенсионерку, а затем скрылся. Женщина в это время переходила дорогу по нерегулируемому переходу.