Жители Коми останутся без воды?
- 13:51 15 ноября
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- София Мишарина
В очередной раз возникли проблемы с крупным водоводом республики
Усинский водовод находится в аварийном состоянии и постоянно “рвется”. Жители Воркуты рискуют остаться без отопления и воды.
Водовод, с 1970 года снабжающий водой всю Воркуту, изношен с 2010 года, по сообщениям источников. После его прорыва в декабре 2016 г. были проведены восстановительные работы.
В 2020 году Глава Коми Владимир Уйба дал поручение своим подчиненным «выработать оптимальную модель эксплуатации Усинского водовода», но модель к августу 2021 года так и не была изготовлена.
Также в декабре 2020 года во время визита в Воркуту Глава Республики Коми сообщил, что можно поставлять местную воду на экспорт.
— Спустился на глубину 115 метров первого подъема Усинского водовода. Попробовал воду – чистая, вкусная, освежает и бодрит. Есть предложение поставлять её в наши мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, возможно, даже на экспорт.
В декабре 2022 года “Воркутауголь”, выделил на ремонт 100 млн рублей. Началась работа по подготовке, разработке проектно-сметной документации для реконструкции Усинского водовода.
По словам депутата Горсовета Валентина Козлова, первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Эльвира Ахмеева 2 марта 2023 года приняла решение приостановить разработку проектных документов. Она посчитала нужным изыскать альтернативные источники водоснабжения Воркуты в виде скважин.
После это конструкция вновь несколько раз выходила из строя. Город один раз оставался без питьевого водоснабжения.
— Надеемся, что Эльмира Ахмеева в числе первых приедет в качестве аварийной бригады для ликвидации утечки. Раз она застопорила проектирование реконструкции водовода, значит она готова первой прийти воркутинцам прийти на помощь, — пишут жители в соцсетях.
Летом 2023 года все таки была проведена замена некоторых участков водовода, но полноценного ремонта не производилось. В итоге взрыв на водоводе произошел уже два раза после начала отопительного сезона и рискует прорваться зимой. Это может оставить жителей заполярного города без отопления и водоснабжения.
По словам зампреда правительства по строительству и ЖКХ Андрея Чибисова, причина разрушения водовода в том, что “через него прыгают на снегоходах, что приводит к его разрушению”.
— Я думаю, снегоходы и вездеходы действительно могли все испортить. Постоянно же на них катаются, — отвечает на один из новостных постов Александр.
— Конечно, еще северные олени с ненцами больше виноваты сколько они своими копытами дырок понаделали. Еще эти мороз, солнце, ветер, жара!!! Вообщем оленей уничтожить, ненцев в резервации, погодные явления отменить!!! — делится мнением в соцсетях Мария.
— И кто-то еще говорил об экспорте воды, — пишет Татьяна в соцсети.
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