Жители Коми останутся без воды?

В очередной раз возникли проблемы с крупным водоводом республики

Усинский водовод находится в аварийном состоянии и постоянно “рвется”. Жители Воркуты рискуют остаться без отопления и воды.

Водовод, с 1970 года снабжающий водой всю Воркуту, изношен с 2010 года, по сообщениям источников. После его прорыва в декабре 2016 г. были проведены восстановительные работы.

В 2020 году Глава Коми Владимир Уйба дал поручение своим подчиненным «выработать оптимальную модель эксплуатации Усинского водовода», но модель к августу 2021 года так и не была изготовлена.

Также в декабре 2020 года во время визита в Воркуту Глава Республики Коми сообщил, что можно поставлять местную воду на экспорт.

— Спустился на глубину 115 метров первого подъема Усинского водовода. Попробовал воду – чистая, вкусная, освежает и бодрит. Есть предложение поставлять её в наши мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, возможно, даже на экспорт.

В декабре 2022 года “Воркутауголь”, выделил на ремонт 100 млн рублей. Началась работа по подготовке, разработке проектно-сметной документации для реконструкции Усинского водовода.

По словам депутата Горсовета Валентина Козлова, первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Эльвира Ахмеева 2 марта 2023 года приняла решение приостановить разработку проектных документов. Она посчитала нужным изыскать альтернативные источники водоснабжения Воркуты в виде скважин.

После это конструкция вновь несколько раз выходила из строя. Город один раз оставался без питьевого водоснабжения.