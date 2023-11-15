В Сыктывкаре водитель Volkswagen'а наехал на коляску с ребенком
- 10:00 15 ноября
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- Служба новостей
ГИБДД по Коми
В Сыктывкаре произошло ДТП: водитель автомобиля Volkswagen Polo не пропустил коляску с ребенком. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
Инцидент произошел 14 ноября в 14:40 на улице Морозова, напротив дома №43. 53-летний водитель двигался по крайней правой полосе по направлению к улице Катаева, когда он столкнулся с пешеходом, переходившим проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево.
В результате ДТП пострадал трехлетний мальчик, находившийся в коляске. У него диагностирована черепно-мозговая травма, но сотрясение мозга не подтвердилось. По информации, госпитализация ребенка не потребовалась, пишет "Комиинформ".
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