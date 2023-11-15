В Сыктывкаре водитель Volkswagen'а наехал на коляску с ребенком

В Сыктывкаре произошло ДТП: водитель автомобиля Volkswagen Polo не пропустил коляску с ребенком. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

Инцидент произошел 14 ноября в 14:40 на улице Морозова, напротив дома №43. 53-летний водитель двигался по крайней правой полосе по направлению к улице Катаева, когда он столкнулся с пешеходом, переходившим проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево.