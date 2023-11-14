Домашние собаки нападают на сыктывкарцев. Полиция не реагирует

В Сыктывкарском районе Заречье уже полгода собаки находятся на самовыгуле. Жители ежедневно подвергаются нападению. В Заречье города Сыктывкара на людей нападают собаки. Животные находятся на самовыгуле и каждый день пугают жителей.

— Людей много, все ходят по одному. Последствий пока не было, но главное они с ошейником. Детей очень много ходит в школу, в вечернее время тем более. Никто не реагирует, участковый говорит, что это не по его части, — пожаловалась “Про Городу” жительница района Анна.

По словам юриста Анны Георгиевой, свободный выгул разрешен для небольших собак – не более пяти килограммов и до 40 сантиметров в холке. Но только на предназначенных для этого, огороженных площадках, безлюдных пустырях. Для более крупных животных в общественных местах (дворы дома, парки, подъезды) нужно использовать специальные приспособления. Опасные породы, независимо от места их выгула, всегда должны быть на поводке и в наморднике.

Выгул животного на детских, спортивных и культурных площадках, пляжах, на территориях детсадов, школ и больниц вообще запрещен.

Если ваш сосед выгуливает собаку без поводка и намордника, первое, что рекомендуется сделать, – побеседовать с ним и объяснить, что он нарушает правила, доставляет другим жителям неудобства. Такой диалог лучше вести в присутствии кого-либо в качестве свидетеля.

Если разговор ни к чему не приводит, нужно обратиться с заявлением в полицию. Лучше заранее заручиться доказательствами: сделать фото и/или видео нарушителя с собакой без поводка и намордника. Также нужно сообщить о времени и месте выгула собаки, чтобы прибывший полицейский смог обнаружить нарушение. Если факт подтвердится, то владелец будет привлечен к административной ответственности. За подобные нарушения предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Кроме того, можно обратиться в суд и потребовать от ответчика компенсацию морального вреда, если собака вас испугала, набросилась или повредила вашу одежду.

При выгуле собаки на территории больницы или детского сада заявление также можно отнести в администрацию населенного пункта и Роспотребнадзор.