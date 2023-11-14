Пьяный пассажир "заминировал" самолет Ухта-Москва, в котором летели 93 человека
- 07:00 14 ноября
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- Татьяна Зубова
Самолет Ухта-Москва "заминировал" пассажир, находящийся на борту, сообщает Комиинформ со ссылкой на "СПАС-Коми".
Как уточнили в ведомстве, в пятницу, 2 ноября, ухтинский аварийно-спасательный отряд выезжал на сигнал о минировании самолета в городском аэропорту. После посадки на борт один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, назвал себя террористом и рассказал бортпроводнику, якобы в самолете находится взрывное устройство. В этот момент на борту находились больше 90 человек, в том числе пятеро детей.
Последующий вылет самолета отменили, пострадавших нет. Позднее на место происшествия с осмотром прибыли сотрудники Сыктывкарского следственного отделения на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В результате проверки взрывных устройств на борту не обнаружили, а на "лжетеррориста" завели уголовное дело. Мужчине инкриминируют ложное сообщение об акте терроризма.
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