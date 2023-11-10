В Сыктывкаре надругались над могилой военного
- 16:04 10 ноября
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- София Мишарина
Могила бойца СВО пострадала от вандализма. Мужчина сорвал флаг с могилы и ездил с ним по городу.
Герой России, посмертно награжденный орденом Мужества Бадаев Алексей Жамильевич геройски погиб в ходе специальной военной операции в июне 2023 года.
5 ноября в честь дня военной разведки родственники ездили к нему на кладбище. По приезду они обнаружили, что могильный крест расшатан и вытащен из могилы флагшток с флагом военной разведки. За день до этого все было в порядке. После случившегося родственники обратились в полицию. Вандал был оперативно задержан. Мужчина в этот же день ездил по городу на машине с вырванным из могилы флагом. Поэтому был задержан сотрудниками ДПС. Преступником оказался мужчина 1979 года рождения.
— Приехали к сыну на могилу, поздравить его с праздником днем военного разведчика. И что мы увидели? Флаг военной разведки вырван из могилы и украден, крест наклонен в сторону. Я долго думала, кому же это надо, у кого поднялась рука сделать это. Слезы от обиды и боли лились рекой. Сначала украли ангела с могилы, потом стали пропадать живые цветы. Думаю, ну ладно, кому-то они, наверно, были нужнее. Но сегодня я приняла решение обратиться в полицию. Безнаказанным данный проступок не должен оставаться, так как безнаказанность порождает более тяжкие преступления, — поделилась в соцсетях мать погибшего Лариса.
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