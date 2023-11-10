В Сыктывкаре надругались над могилой военного

Могила бойца СВО пострадала от вандализма. Мужчина сорвал флаг с могилы и ездил с ним по городу.

Герой России, посмертно награжденный орденом Мужества Бадаев Алексей Жамильевич геройски погиб в ходе специальной военной операции в июне 2023 года.

5 ноября в честь дня военной разведки родственники ездили к нему на кладбище. По приезду они обнаружили, что могильный крест расшатан и вытащен из могилы флагшток с флагом военной разведки. За день до этого все было в порядке. После случившегося родственники обратились в полицию. Вандал был оперативно задержан. Мужчина в этот же день ездил по городу на машине с вырванным из могилы флагом. Поэтому был задержан сотрудниками ДПС. Преступником оказался мужчина 1979 года рождения.