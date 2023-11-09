Жители Сыктывкара годами ждут переселения из аварийного жилья

Жилые помещения не признается аварийным, несмотря на свое состояние

Жители дома в Сыктывкаре по улице Лесозаводская, 5, жалуются на непригодное состояние здания для жилья. В доме протекает крыша. В полах вмятины и люди боятся "провалиться" на нижний этаж и в подвал. Из-за холодной температуры зимой люди не могут даже помыться.

Сыктывкарцы не могут жить полноценно

Крыша протекает, по углам находятся трещины. Плесень и грибок в душевых, в туалетах текут краны и унитаз. Входная дверь закрывается не до конца и зимой невозможно мыться и готовить из-за холода, потому что кухня и душевая на первом этаже. Приходиться ходить в куртках.

Жители неоднократно безуспешно, жаловались в РЭКОН, подавали в суд, требуя признать здание аварийным. Общежитие признали пригодным для жилья из-за того, что в РЭКОН выделились деньги на его ремонт, хотя ремонт не проводился.

— Выделялись деньги на ремонт в РЭКОН. Он не провелся, а дом признали не аварийным. Я сейчас купила комнату за маткапитал. На втором этаже вроде как чистенько, хорошо, но на первом этаже вообще ужасно. Люди ходили безуспешно в ответственные ведомства очень много раз, в РЭКОН, но они сказали, что меняют только лампочки. Крышу никто не собирается делать, а она уже 4 года течёт. Весной всё кругом течет. На втором этаже живут, в основном пожилые люди и я с ребенком. На первом этаже тоже семьи с детьми, — поделилась с “Про Городом” собственница одной из квартир в доме.

10 лет - изменений нет

В следующем аварийном общежитии столицы, по словам жителей, течет крыша уже около 10 лет. В 2020 году, пришлось переехать, потому что жить стало невозможно. Жители обращались в администрацию, в ЖЭУ, РЭУ и в офис главы РК.