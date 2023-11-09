Жители Сыктывкара годами ждут переселения из аварийного жилья
- 18:22 9 ноября
- 16+
- София Мишарина
Жилые помещения не признается аварийным, несмотря на свое состояние
Жители дома в Сыктывкаре по улице Лесозаводская, 5, жалуются на непригодное состояние здания для жилья. В доме протекает крыша. В полах вмятины и люди боятся "провалиться" на нижний этаж и в подвал. Из-за холодной температуры зимой люди не могут даже помыться.
Сыктывкарцы не могут жить полноценно
Крыша протекает, по углам находятся трещины. Плесень и грибок в душевых, в туалетах текут краны и унитаз. Входная дверь закрывается не до конца и зимой невозможно мыться и готовить из-за холода, потому что кухня и душевая на первом этаже. Приходиться ходить в куртках.
Жители неоднократно безуспешно, жаловались в РЭКОН, подавали в суд, требуя признать здание аварийным. Общежитие признали пригодным для жилья из-за того, что в РЭКОН выделились деньги на его ремонт, хотя ремонт не проводился.
— Выделялись деньги на ремонт в РЭКОН. Он не провелся, а дом признали не аварийным. Я сейчас купила комнату за маткапитал. На втором этаже вроде как чистенько, хорошо, но на первом этаже вообще ужасно. Люди ходили безуспешно в ответственные ведомства очень много раз, в РЭКОН, но они сказали, что меняют только лампочки. Крышу никто не собирается делать, а она уже 4 года течёт. Весной всё кругом течет. На втором этаже живут, в основном пожилые люди и я с ребенком. На первом этаже тоже семьи с детьми, — поделилась с “Про Городом” собственница одной из квартир в доме.
10 лет - изменений нет
В следующем аварийном общежитии столицы, по словам жителей, течет крыша уже около 10 лет. В 2020 году, пришлось переехать, потому что жить стало невозможно. Жители обращались в администрацию, в ЖЭУ, РЭУ и в офис главы РК.
— С администрации приходили что-то фотографировали и молчание. Что-то залатали, хватило на месяц и опять по новой. Это было года 3 назад. Я устал уже бегать, бесполезно, — поделился с “Про Городом” собственник одной из комнат общежития Андрей.
— ЖЭУ сказали, мы делать не будем крышу, так как дом аварийный. Обращался и в администрацию, и к Главе. Даже в газету. Пока дом не рухнет, ничего не сделают, — жалуются жители в соцсетях.
— Ремонт крыши дома не предусмотрен в рамках краткосрочного плана на 2024-2026 годы. Для решения вопроса по ремонту крыши необходимо написать письменное обращение в «Гарант Ремонтная» или обратиться в Государственную жилищную инспекцию по г. Сыктывкару и Корткеросскому району, — комментарий администрации города Сыктывкара.
Гниль и насекомые выгнали сыктывкарцев из их законного жилья
Следующее аварийное здание находится в Ухте по адресу Савина, 1. В данный момент никто в доме не живет из-за неприемлемых условий. Разрушаться дом начал 4 года назад. Стены дома гниют, много насекомых, есть бездомные животные, стекла разбиты, течет крыша, нет санузла. Несмотря на такое состояние здания, жители оплачивают коммуналку за него 500-800 рублей.
По словам жителей, администрация говорит, что фундамент еще целый и ремонт проводиться не будет.
Новое жилье обещают предоставить с 2019 года. На данный момент одна из жительниц ждет расселения в августе 2024 года с учетом того, что ее сын, по ее словам, должен получить квартиру без очереди из-за того, что является участником СВО.
— Все рухнуло, сгнило, коты бездомные живут, обосрали всё. От хлопанья дверей стекла разбиваются. В потолке дыра и дождём всё заливает. Твари, самим бы им жить. Мне заявляют, что фундамент еще целый и мои внуки ещё жить будут. Как еще язык повернулся так сказать? Сегодня мой ребенок приехал на реабилитацию, а мне встретить негде, — жалуется жительница дома Екатерина в соцсетях.
— Была на приёме Главы 9 числа. Сказали ждать до 2024 года по программе переселения выдадут жилье. Хотя в квартире прописан участник СВО - мой сын. А они получают жилье или улучшение жилья без очереди. Сын проходит реабилитацию и снова на СВО, — поделилась с “Про Городом” Екатерина.
Вопросы остаются без ответов
Дом в Сыктывкаре по ул. 28-й Невельской дивизии признан аварийным с 2020 года. Жители обращались в суд, прокуратуру, администрацию, детский омбудсмен, телевидение. ЮРГАН выпустил репортаж об этом доме 14.04.2021 года. Несмотря на попытки жильцов решить квартирный вопрос, сроки сноса постоянно переносятся.
В доме с 2013 года рушится и течет потолок. В 2018 году ночью обрушилась часть потолка в детской комнате одной из квартир. Только после этого работники управляющей компании приехали и заколотили дыру в потолке.
Сын одной из жительниц дома Натальи имеет право на получение жилья без очереди по причине инвалидности. Органы местного самоуправления отказали в получении жилья, ссылаясь на то, что люди, стоящие впереди Натальи могут подать в суд, чтобы восстановить свои права в получении жилья.
Люди не доживают до расселения в благоустроенные дома
Жилой фонд посёлка Боровой городского округа Ухта частично был расселен во время действия программы (2012-2017 гг.) по расселению жилья, признанного аварийным до 2012 года.
По словам очевидцев, предварительной оценки жилфонда не было. Среди домов, подлежащих расселению фигурировали 4 дома с полным благоустройством 1974 и 1984 годов постройки.
По словам Марины, Спортивная улица полностью состоит из 11-и ветхих домов, построенных в период 1966-1969 гг. Они все признаны аварийными. Практически все дома имеют перекосы, выпуклости стен, обвалившуюся штукатурку снаружи. Дом признали аварийным в феврале 2017 года, а значит он войдет только в следующую программу по расселению, которая начнется после 2025 года.
В доме протекает крыша. На 1 этаже зимой очень холодно. Даже от утепления нет смысла, потому что стены прогнили пропускают холодный воздух так, что даже батареи недостаточно прогревают все помещение. В доме зимой перемерзает водопровод, и приходится держать открытым водопроводный кран с октября по апрель, иначе перемерзнет весь дом.
— Уже столько жильцов нашей улицы умерло за эти годы и так и не дождались положенного им жилья. Остальные ютятся в полусгнивших домах. Никто из властей так и не объяснил, как получилось, что несколько домов по ул. Станционная и Советская, абсолютно добротных, вдруг оказались подлежащими сносу и были расселены и снесены в 2015-2018 годах. Эти дома могли бы ещё стоять десятилетиями! А наша улица, которая на ладан дышит, должна еще лет 10 ждать законного расселения, — жалуется Марина в соцсетях.
— Информации о формировании новой программы в Комитет по управлению муниципальным имуществом пока не поступало. Однако по нашим данным, работа по ее подготовке уже идет. Предлагаем связаться с нами в личной переписке в феврале - марте 2024 года. Возможно, к этому времени у нас появится новая информация по Вашему вопросу, — отвечает в комментариях Администрация.
Погорельцы боятся нового пожара
По переулку Зои Космодемьянской стоит дом №5 не восстановленный после пожара. В доме 28 сентября выгорел весь подъезд. Из квартиры №11 выйти не смогли, потому что там живут инвалид первой группы и ее муж после инсульта. Их вынесли пожарные через окно.
Ремонт домов не производится, потому что они признаны аварийными. Здания получили статус аварийности в 2017 году и не входят в программу по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года.
Люди спят по очереди, потому что боятся повторного возгорания. Никаких мер никто не принимает. В доме печное отопление и печи в аварийном состоянии, водоснабжения нет, в доме холодно.
— В лесозаводе стоят дома по переулку Космодемьянской. Горелые, страшно смотреть. Как после бомбежки. Куда бы не обращались нас нигде не слышат. Предлагают переселиться в маневренный фонд, но куда инвалиду лежачей первой группы в такие условия, — жалуется в соцсетях жительница дома Эльвира.
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