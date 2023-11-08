В Коми деревнях нет света. Жители боятся погибнуть от нападения волков

Деревенские жители всю жизнь находятся без света

Уличного освещения в деревне Раковица предусмотрено не было. Несмотря на многочисленные обращения граждан в ответственные ведомства проблема не решена.

Жители деревни неоднократно обращались в администрацию МР Княжпогостский по вопросу отсутствия уличного освещения. Так же жители и депутаты, районного и городского советов от КПРФ, обращались в прокуратуру Княжпогостского района.

Прокуратура в адрес главы МР Княжпогостский руководителю администрации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Но, глава МР Княжпогостский никак не отреагировал на это. В данный момент д. Раковица находится без стационарного электрического уличного освещения в период зимы. Жители боятся нападения диких животных. В результате нападений четыре собаки стали жертвами

— На период распутицы сейчас живут девять семей, в основном мужчины. Уличное освещения в деревне как такового не было. Жители возле домов сами устанавливали светильники. Летом электрики все обрезали, стало кругом темно. Ходим с фонариком, — поделился с “Про Городом” житель деревни.