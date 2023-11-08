В Коми деревнях нет света. Жители боятся погибнуть от нападения волков
- 13:30 8 ноября
- 12+
- София Мишарина
Деревенские жители всю жизнь находятся без света
Уличного освещения в деревне Раковица предусмотрено не было. Несмотря на многочисленные обращения граждан в ответственные ведомства проблема не решена.
Жители деревни неоднократно обращались в администрацию МР Княжпогостский по вопросу отсутствия уличного освещения. Так же жители и депутаты, районного и городского советов от КПРФ, обращались в прокуратуру Княжпогостского района.
Прокуратура в адрес главы МР Княжпогостский руководителю администрации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Но, глава МР Княжпогостский никак не отреагировал на это. В данный момент д. Раковица находится без стационарного электрического уличного освещения в период зимы. Жители боятся нападения диких животных. В результате нападений четыре собаки стали жертвами
— На период распутицы сейчас живут девять семей, в основном мужчины. Уличное освещения в деревне как такового не было. Жители возле домов сами устанавливали светильники. Летом электрики все обрезали, стало кругом темно. Ходим с фонариком, — поделился с “Про Городом” житель деревни.
— Волки при первом снеге ходили по всей деревне. Обошли дома, где есть собаки, житель встретился с волком, но, к счастью, обошлось хорошо, — жалуются жители в соцсетях.
В деревне Евдино вообще нет электроэнергии.
Центрального энергоснабжения в деревне никогда не было. Поэтому люди на улице ходят с фонариками, а в для освещения домов им приходится покупать генераторы. По словам очевидцев, были нападения диких животных на домашних. На людей нападений не было. В 80-х годах была своя электрическая подстанция на деревню. Жители д. Евдино написали заявление в ПАО “Россети” полтора года назад, но ответных действий не последовало.
Уличного освещения в деревне Раковица предусмотрено не было. Несмотря на многочисленные обращения граждан в ответственные ведомства проблема не решена.
Жители деревни неоднократно обращались в администрацию МР Княжпогостский по вопросу отсутствия уличного освещения. Так же жители и депутаты, районного и городского советов от КПРФ, обращались в прокуратуру Княжпогостского района.
Прокуратура в адрес главы МР Княжпогостский руководителю администрации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Но, глава МР Княжпогостский никак не отреагировал на это. В данный момент д. Раковица находится без стационарного электрического уличного освещения в период зимы. Жители боятся нападения диких животных. В результате нападений четыре собаки стали жертвами.
— На период распутицы сейчас живут девять семей, в основном мужчины. Уличное освещения в деревне как такового не было. Жители возле домов сами устанавливали светильники. Летом электрики все обрезали, стало кругом темно. Ходим с фонариком, — поделился с “Про Городом” житель деревни.
— Волки при первом снеге ходили по всей деревне. Обошли дома, где есть собаки, житель встретился с волком, но, к счастью, обошлось хорошо, — жалуются жители в соцсетях.
В деревне Евдино вообще нет электроэнергии.
Центрального энергоснабжения в деревне никогда не было. Поэтому люди на улице ходят с фонариками, а в для освещения домов им приходится покупать генераторы. По словам очевидцев, были нападения диких животных на домашних. На людей нападений не было. В 80-х годах была своя электрическая подстанция на деревню. Жители д. Евдино написали заявление в ПАО “Россети” полтора года назад, но ответных действий не последовало.
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