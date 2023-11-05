В Коми построили 59-метровый мост
- 08:30 5 ноября
- 0+
- Елизавета Петрова
Минстрой РК
В Коми завершилось строительство 59-метрового моста. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РК.
Мост строили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Он находится на автодороге Сыктывкар — Кудымкар — Пермь на участке Веселовка — граница Пермского края. Также завершились работы по ремонту переправ через реку Дюкачево, реку Вычегда и реку Вуктыль.
Ранее мы писали о том, что в Коми построили 77-метровый мост. Жители республики ждали этого события с 2015 года.
Также мы писали о том, что Корткеросский мост через Вычегду планировали отремонтировать за 266 миллионов рублей. Согласно документам, работы должны были завершиться до 31 октября 2024 года.
...