По улицам Коми бегают агрессивные собаки. Люди боятся, что их загрызут

В Сыктывкаре ребенок пострадал из-за нападения собаки

В Сыктывкаре пес с ошейником напал на девочку и серьезно покусал.

31 октября 8-летнюю девочку по время прогулки покусала собака. По словам пострадавшей, собака была одна, но с ошейником. От укусов осталось 8 ран.

— Сожалеем о случившемся. Вопрос осложняется тем, что инцидент произошёл вчера, прошло много времени, а также тем, что животное не бродячее, а находится на самовыгуле. Для более оперативного решения подобных вопросов рекомендуем сразу обращаться в организацию «АРАКС», которая отлавливает бродячих животных на территории города (за исключением Эжвинского района) по телефону и сообщать адрес (телефон диспетчерской службы 29-74-82). Мы направили информацию в «АРАКС» и нашим специалистам для контроля. Они впишут в график выездов указанный Вами адрес, выедут на место, для этого потребуется время. Обязательно вернемся с комментарием по ситуации в течение недели. При укусах собак, имеющих владельцев, или при совершении противоправных действий со стороны граждан, осуществляющих выгул собак в неположенных местах без поводка и намордника, а также отпускающих собак в самовольный выгул, необходимо обращаться в полицию по городу Сыктывкару (телефон: 02, 112 по мобильному телефону), — отвечает Администрация на жалобу горожанки в социальных сетях.