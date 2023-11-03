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По улицам Коми бегают агрессивные собаки. Люди боятся, что их загрызут

По улицам Коми бегают агрессивные собаки. Люди боятся, что их загрызутФото из архива редакции

В Сыктывкаре ребенок пострадал из-за нападения собаки

В Сыктывкаре пес с ошейником напал на девочку и серьезно покусал.

31 октября 8-летнюю девочку по время прогулки покусала собака. По словам пострадавшей, собака была одна, но с ошейником. От укусов осталось 8 ран.

Ходили в травмпункт после укуса. Сразу позвонили по телефону 112, там уже мне рассказали, что надо делать. С полиции и отлова звонили сами, поделилась мама пострадавшей девочки с “Про Городом”.

— Сожалеем о случившемся. Вопрос осложняется тем, что инцидент произошёл вчера, прошло много времени, а также тем, что животное не бродячее, а находится на самовыгуле. Для более оперативного решения подобных вопросов рекомендуем сразу обращаться в организацию «АРАКС», которая отлавливает бродячих животных на территории города (за исключением Эжвинского района) по телефону и сообщать адрес (телефон диспетчерской службы 29-74-82). Мы направили информацию в «АРАКС» и нашим специалистам для контроля. Они впишут в график выездов указанный Вами адрес, выедут на место, для этого потребуется время. Обязательно вернемся с комментарием по ситуации в течение недели. При укусах собак, имеющих владельцев, или при совершении противоправных действий со стороны граждан, осуществляющих выгул собак в неположенных местах без поводка и намордника, а также отпускающих собак в самовольный выгул, необходимо обращаться в полицию по городу Сыктывкару (телефон: 02, 112 по мобильному телефону), — отвечает Администрация на жалобу горожанки в социальных сетях.

 

Жители пишут в соцсетях, что нужно серьезно заняться вопросом отлова бродячих животных. Если ситуации с нападениями не прекратяться, это  может привести к трагическим последствиям. 

 

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2023 года в Коми животные покусали 1240 человек (что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В частности, в Ухте поступило 570 жалоб. В Сыктывкаре и в Эжве собаки покусали за 9 месяцев 69 несовершеннолетних, в Вуктыле — 66 несовершеннолетних.

 

Летом в Ухте покусали первоклассника

 

В Ухте 5 июля 2023 года на семилетнего мальчика в районе садоводческого товарищества «Динамо» под Ухтой напала бродячая собака, укусив его за запястья и кисти. В данный момент прокурор города, действуя в интересах малолетнего М., обратился с иском к МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» о взыскании компенсации морального вреда в размере 150 000 руб.

 

Многие российские города страдают от нападений собак на прохожих

 

В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая собак насмерть загрызла 8-ми летнего мальчика в Промышленном районе на улице Кольцевой. Раны были настолько ужасные, что ребенок погиб на месте происшествия. По данным очевидцев, мальчик гулял с другом. В какой-то момент к нему выбежала собака. Ребенок испугался и побежал. В этом момент на него накинулась стая бездомных псов и загрызла насмерть. 

 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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