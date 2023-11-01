"Тяжелые травмы": в Коми рабочий упал с крыши строящегося здания

Государственная инспекция труда Коми завершила расследование несчастного случая, произошедшего на предприятии "КомиИнвестПром". Это происшествие произошло второго октября с подсобным рабочим, который выполнял работы на крыше строящегося цеха. Во время укладки кровельного материала он неудачно упал на бетонное покрытие строительной площадки и получил серьезную травму.

Медицинское заключение подтвердило тяжесть полученной травмы. Комиссия, проводившая расследование, выявила причины несчастного случая. Оказалось, что отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов "КомиИнвестПром" над ходом работ стало причиной происшествия. В ходе расследования также были выявлены нарушения требований трудового законодательства, связанные с обеспечением безопасности на рабочем месте.