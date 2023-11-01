"Тяжелые травмы": в Коми рабочий упал с крыши строящегося здания
- 19:20 1 ноября
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- Иван Огурцов
Сейчас органиовано расследование подробностей произошедшего
Государственная инспекция труда Коми завершила расследование несчастного случая, произошедшего на предприятии "КомиИнвестПром". Это происшествие произошло второго октября с подсобным рабочим, который выполнял работы на крыше строящегося цеха. Во время укладки кровельного материала он неудачно упал на бетонное покрытие строительной площадки и получил серьезную травму.
Медицинское заключение подтвердило тяжесть полученной травмы. Комиссия, проводившая расследование, выявила причины несчастного случая. Оказалось, что отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов "КомиИнвестПром" над ходом работ стало причиной происшествия. В ходе расследования также были выявлены нарушения требований трудового законодательства, связанные с обеспечением безопасности на рабочем месте.
Также были обнаружены нарушения в обучении по охране труда, включая проведение инструктажей, стажировок, обучение оказанию первой помощи пострадавшим и использованию средств индивидуальной защиты. Нарушения выявлены и с медосмотрами, а также с обеспечением сотрудников средствами индивидуальной защиты.
Комиссия, проводившая расследование, разработала ряд мероприятий для устранения выявленных нарушений. Такие меры направлены на повышение безопасности труда на предприятии "КомиИнвестПром".
Компании выписали предупреждение и обязали сделать все возможное для предотвращения подобных происшествий в будущем. Безопасность и благополучие работников должны являться приоритетом для предприятия.
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