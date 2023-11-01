В Коми трое подростков пошли на хищение ради пагубной привычки
- 19:30 1 ноября
- 16+
- Иван Огурцов
Несовершеннолетние продумали целую преступную схему
Печорский горсуд рассмотрел уголовное дело, связанное с грабежом, в котором были обвинены трое несовершеннолетних местных жителей.
В результате рассмотрения дела было установлено, что весной текущего года эти трое подростков хотели покурить электронную сигарету, но у них не хватало денег на покупку устройства. В поисках решения проблемы, они обратились к объявлению о продаже двух вейпов за 4,5 тысячи рублей, размещенному в социальной сети. Подростки договорились встретиться с продавцом в одном из магазинов в Печоре и решились пойти на преступление.
Когда несовершеннолетние пришли на встречу, один из них начал осматривать предлагаемые вейпы, а двое других задавали вопросы продавцу о технических характеристиках, стоимости и способе оплаты. Используя эту ситуацию, первый подросток сумел украсть неоплаченные товары и скрыться с места преступления. Однако, их действия не остались незамеченными, и они были задержаны правоохранительными органами.
Суд вынес приговор, согласно которому все трое несовершеннолетних подростков были признаны виновными в совершении грабежа. Каждому из них было назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.
Приговор еще не вступил в юридическую силу и может быть обжалован.
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