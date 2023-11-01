В Коми трое подростков пошли на хищение ради пагубной привычки

Несовершеннолетние продумали целую преступную схему

Печорский горсуд рассмотрел уголовное дело, связанное с грабежом, в котором были обвинены трое несовершеннолетних местных жителей. В результате рассмотрения дела было установлено, что весной текущего года эти трое подростков хотели покурить электронную сигарету, но у них не хватало денег на покупку устройства. В поисках решения проблемы, они обратились к объявлению о продаже двух вейпов за 4,5 тысячи рублей, размещенному в социальной сети. Подростки договорились встретиться с продавцом в одном из магазинов в Печоре и решились пойти на преступление.

Когда несовершеннолетние пришли на встречу, один из них начал осматривать предлагаемые вейпы, а двое других задавали вопросы продавцу о технических характеристиках, стоимости и способе оплаты. Используя эту ситуацию, первый подросток сумел украсть неоплаченные товары и скрыться с места преступления. Однако, их действия не остались незамеченными, и они были задержаны правоохранительными органами.

Суд вынес приговор, согласно которому все трое несовершеннолетних подростков были признаны виновными в совершении грабежа. Каждому из них было назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.