Учитель в одном из городов Коми заложил школьные ноутбуки ради ставок
- 18:30 1 ноября
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- Иван Огурцов
Желая отыграться, педагог похищал имущество и сдавал в ломбард
По информации от пресс-службы прокуратуры Республики Коми, Воркутинский горсуд накануне рассмотрел дело о преступлении, совершенном 38-летним местным жителем. Суд установил, что в период с 2022 по 2023 годы педагог одной из школ похитил 18 ноутбуков, принадлежащих учебному учреждению, общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Мужчина заложил украденную технику в ломбарде и использовал полученные деньги для ставок в букмекерской конторе.
Суд признал обвиняемого виновным и вынес приговор, согласно которому ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск школы о возмещении причиненного преступлением ущерба.
Такое преступление наносит значительный ущерб образовательной системе и нарушает права учащихся на получение качественного образования. Украденные ноутбуки являются неотъемлемой частью учебного процесса и их отсутствие может серьезно затруднить обучение школьников.
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