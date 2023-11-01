Учитель в одном из городов Коми заложил школьные ноутбуки ради ставок

По информации от пресс-службы прокуратуры Республики Коми, Воркутинский горсуд накануне рассмотрел дело о преступлении, совершенном 38-летним местным жителем. Суд установил, что в период с 2022 по 2023 годы педагог одной из школ похитил 18 ноутбуков, принадлежащих учебному учреждению, общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Мужчина заложил украденную технику в ломбарде и использовал полученные деньги для ставок в букмекерской конторе.

Суд признал обвиняемого виновным и вынес приговор, согласно которому ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск школы о возмещении причиненного преступлением ущерба.