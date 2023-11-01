Глава Комитета ГО и ЧС заверил, что в Коми хватает защитных сооружений
- 18:00 1 ноября
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- Иван Огурцов
Он уточнил, что такими сооружениями могут быть и обычные подвалы
Во время своего выступления на заседании республиканского Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, Александр Бурцев, руководитель ведомства, поделился информацией о защитных сооружениях в регионе. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что защитные сооружения включают не только бомбоубежища, но и практически все подвальные помещения. Каждое из этих сооружений имеет своего собственника, и, по мнению Бурцева, в республике их достаточно.
Далее, Александр Бурцев рассказал о требованиях, которые предъявляются к убежищам. Он подчеркнул, что в таких сооружениях должна быть доступна вода и необходимая мебель, чтобы люди могли пробыть в укрытиях минимум три часа. Это важно для обеспечения безопасности граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации или военного конфликта.
Кроме того, руководитель комитета подчеркнул, что важно не только иметь достаточное количество защитных сооружений, но и обеспечить их правильное обслуживание и поддержку. Это включает регулярную проверку и обновление систем водоснабжения, электропитания и вентиляции в убежищах, а также обеспечение необходимых запасов пищи и медицинских препаратов.
Бурцев также подчеркнул, что республиканский Комитет ГО и ЧС активно работает над информированием населения о местонахождении ближайших защитных сооружений и правилах поведения в случае чрезвычайной ситуации.
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