Глава Комитета ГО и ЧС заверил, что в Коми хватает защитных сооружений

Во время своего выступления на заседании республиканского Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, Александр Бурцев, руководитель ведомства, поделился информацией о защитных сооружениях в регионе. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что защитные сооружения включают не только бомбоубежища, но и практически все подвальные помещения. Каждое из этих сооружений имеет своего собственника, и, по мнению Бурцева, в республике их достаточно.

Далее, Александр Бурцев рассказал о требованиях, которые предъявляются к убежищам. Он подчеркнул, что в таких сооружениях должна быть доступна вода и необходимая мебель, чтобы люди могли пробыть в укрытиях минимум три часа. Это важно для обеспечения безопасности граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации или военного конфликта.