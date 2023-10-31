В Сыктывкаре школьники громили люминесцентные лампы прямо на детской площадке

Жители столицы Коми стали свидетелями “лампового” погрома на детской площадке. Дети притащили туда две коробки люминесцентных ламп начали бить их самыми изобретательными способами, какие смогли придумать. Все это попало на видео, которое можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.

Это произошло на детской площадке на Морозова, 156. Двое мальчиков, как видно на кадрах от очевидцев, били лампы, которые, сами же туда и принесли с мусорки.

“Битое стекло было рассыпано по всей площадке. Приходила уборщица с “ЖКХ Давпон”, убиралась. Но эти мелкие стекла остались. Их невозможно убрать. Сегодня снег все спрятал”.

Горожане утверждают, что на место приехали сотрудники полиции и ОПДН. А детей, которые попали на видео, видно за подобными занятиями регулярно: