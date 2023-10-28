В Коми подросток угнал 4 автомобиля

Ухтинский городской суд вынес решение по угону автомобилей 15-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Юный житель Печоры с февраля по март 2023 года угнал два автомобиля в Ухте, а также украл деньги в одном из павильонов торгового центра. После возвращения в родной город подросток забрал из незакрытого шкафчика в спортивном клубе дорогие наушники посетителя и вновь угнал две машины.