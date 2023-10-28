В Коми подросток угнал 4 автомобиля
- 20:29 28 октября
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- Анастасия Амелькина
Ухтинский городской суд вынес решение по угону автомобилей 15-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Юный житель Печоры с февраля по март 2023 года угнал два автомобиля в Ухте, а также украл деньги в одном из павильонов торгового центра. После возвращения в родной город подросток забрал из незакрытого шкафчика в спортивном клубе дорогие наушники посетителя и вновь угнал две машины.
Молодого человека приговорили к 2 годам лишения свободы, но так как виновный является несовершеннолетним, приняли решение направить его в специальное учебно-воспитательно учреждение закрытого типа до достижения 18 лет. Также суд установил, что одним из факторов преступлений было легкомысленное отношение пострадавших к своим вещам. Водители угнанных автомобилей оставляли ключи в верхней одежде, которая оставалась без присмотра в медицинском центре, ледовом дворце и кафе.
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