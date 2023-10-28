Житель Коми выпивал в баре и попал на скамью подсудимых

В Усть-Вымском районе пьяный мужчина в баре сломал незнакомцу руку. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Житель села Айкино выпивал в баре. В разгар веселья он договорился с новым знакомым побороться на руках. В результате драки он сломал жителю Усть-Вымского района правую руку в районе локтя. Подсудимый раскаялся в содеянном и позже принёс извинения пострадавшему, а также активно сотрудничал с полицией, это всё смягчило наказание. Но всё же суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Отягчающими обстоятельствами стали рецидив преступления и факт нахождения в нетрезвом виде.