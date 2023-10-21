В Сыктывкаре авто "залетело" на бордюрное ограждение
- 12:59 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре иномарка заехала на бордюрное ограждение. Информацию об этом “Про Городу” подтвердили в УГИБДД по Коми.
В местечке Дырнос столицы Коми недалеко от здания Госавтоинспекции произошла авария. На фото видно, что иномарка “забралась” на бетонное бордюрное ограждение. Водитель не справился с управлением и влетел в препятствие. В ДТП никто не пострадал.
Напомним, что вчера 20 октября 2023 года в Сыктывкаре из-за резкого торможения автобуса пострадала пожилая женщина. Это произошло в 18 автобусе. Позже на трассе Сыктывкар- Ухта возле Зеленца “Лада” сбила двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Двоих пострадавших увезли в больницу с вывихами, а также у одного из них диагностировали перелом.
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