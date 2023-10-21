В Сыктывкаре авто "залетело" на бордюрное ограждение

В Сыктывкаре иномарка заехала на бордюрное ограждение. Информацию об этом “Про Городу” подтвердили в УГИБДД по Коми.

В местечке Дырнос столицы Коми недалеко от здания Госавтоинспекции произошла авария. На фото видно, что иномарка “забралась” на бетонное бордюрное ограждение. Водитель не справился с управлением и влетел в препятствие. В ДТП никто не пострадал.