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В Сыктывкаре авто "залетело" на бордюрное ограждение

В Сыктывкаре авто "залетело" на бордюрное ограждениеФото "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре иномарка заехала на бордюрное ограждение. Информацию об этом “Про Городу” подтвердили в УГИБДД по Коми.

В местечке Дырнос столицы Коми недалеко от здания Госавтоинспекции произошла авария. На фото видно, что иномарка “забралась” на бетонное бордюрное ограждение. Водитель не справился с управлением и влетел в препятствие. В ДТП никто не пострадал.

Напомним, что вчера 20 октября 2023 года в Сыктывкаре из-за резкого торможения автобуса пострадала пожилая женщина. Это произошло в 18 автобусе. Позже на трассе Сыктывкар- Ухта возле Зеленца “Лада” сбила двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Двоих пострадавших увезли в больницу с вывихами, а также у одного из них диагностировали перелом.

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