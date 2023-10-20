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В Сыктывкаре простились с еще одним погибшим участником СВО

В Сыктывкаре простились с еще одним погибшим участником СВОФото пресс-службы главы Коми

В зоне СВО погиб еще один уроженец столицы Коми. Его звали Андрей Кирчигин. Об этом сообщил губернатор Владимир Уйба.

В Сыктывкаре простились с Андреем. Мужчина отправился на Украину в зону боевых действий в июле 2023 года. Погиб он 10 октября.  

Уйба выразил соболезнования и отметил, что наши земляки, погибшие в зоне СВО,  выполнили свой долг перед Родиной и перед самими собой.  

"Наш долг — увековечить память о них в веках. Каждый день жители нашей республики встают на защиту нашей Родины", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что в Прилузском районе в последний путь проводили погибшего на СВО Сергея Шучалина. Также мы писали о том, что в Коми открыли памятную доску участнику СВО.

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