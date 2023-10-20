В Сыктывкаре простились с еще одним погибшим участником СВО

В зоне СВО погиб еще один уроженец столицы Коми. Его звали Андрей Кирчигин. Об этом сообщил губернатор Владимир Уйба.

В Сыктывкаре простились с Андреем. Мужчина отправился на Украину в зону боевых действий в июле 2023 года. Погиб он 10 октября.