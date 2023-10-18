В Прилузском районе в последний путь проводили погибшего на СВО Сергея Шучалина

Фото со страницы Елены Нестерюк и администрации Прилузского района во "ВКонтакте"

В зоне СВО погиб уроженец села Читаево Прилузского района Сергей Шучалин. Об этом в соцсетях сообщила глава района Елена Нестерюк. Руководитель администрации района выразил соболезнования близким погибшего бойца и отметил, что Сергей Иванович проявил мужество и отвагу.

Ранее мы писали о том, что в Коми открыли памятную доску участнику СВО. 17 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски Андрею Дудину. Мужчина спас друга от пули во время боевых действий, прикрыв его своим телом.