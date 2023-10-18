В Прилузском районе в последний путь проводили погибшего на СВО Сергея Шучалина
- 16:30 18 октября
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- Елизавета Петрова
Фото со страницы Елены Нестерюк и администрации Прилузского района во "ВКонтакте"
В зоне СВО погиб уроженец села Читаево Прилузского района Сергей Шучалин. Об этом в соцсетях сообщила глава района Елена Нестерюк.
Руководитель администрации района выразил соболезнования близким погибшего бойца и отметил, что Сергей Иванович проявил мужество и отвагу.
Ранее мы писали о том, что в Коми открыли памятную доску участнику СВО. 17 октября состоялось торжественное открытие мемориальной доски Андрею Дудину. Мужчина спас друга от пули во время боевых действий, прикрыв его своим телом.
Также мы писали о том, что маме погибшего на СВО уроженца Коми помогли получить страховые выплаты за сына. Женщина отметила, что координаторы решили ее проблему экстренно.
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