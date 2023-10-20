В Коми нагрянет метель: МЧС объявило штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков, в республике Коми ожидается резкое изменение погоды, которое затронет несколько районов. Среди них: Ухта, Сосногорск, Ижемский, Усть-Цилемский, Вуктыл, Печора, Усинск, Инта, Воркута. В Воркутинском районе с 20 октября вечера до 21 октября утра ожидается сильный снег (6-8 мм), усиление юго-западного ветра со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 20-25 м/с, а также метель. С 21 октября утра до вечера ожидается продолжение усиления юго-западного ветра со скоростью 9-14 м/с, с порывами до 17-22 м/с, и метель.

С 20 октября вечера до 21 октября вечера в Интинском, Усинском, Печорском, Вуктыльском, Усть-Цилемском и Ижемском районах ожидается усиление западного ветра со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с, местами с метелью.

С 21 октября утра до вечера в Ухтинском и Сосногорском районах ожидается усиление западного ветра со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению следующее:

Воздержаться от туристических походов, поездок в лес и на водные объекты, а также участия в массовых мероприятиях.

Ограничить время пребывания на улице и убрать автомобили подальше от деревьев и рекламных щитов.

При нахождении на улице обходить рекламные щиты и слабые конструкции с неустойчивой кровлей.

Избегать больших отдельно стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн.

Готовиться к возможному отключению электроэнергии.

Проводить беседы с детьми о действиях во время непогоды.

Водителям следует быть осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильную метель не рекомендуется отправляться в дальние поездки.