В Коми в сентябре инфляция выросла до 5,7%. Об этом сообщают в Нацбанке страны.

Показатель остается ниже, чем в СЗФО (5,9%) и по России (6%). Цены взлетели из-за ослабления рубля, увеличения цен на импортные продукты и высокого спроса покупателей.