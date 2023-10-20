В Коми в сентябре инфляция выросла до 5,7%
- 10:05 20 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми в сентябре инфляция выросла до 5,7%. Об этом сообщают в Нацбанке страны.
Показатель остается ниже, чем в СЗФО (5,9%) и по России (6%). Цены взлетели из-за ослабления рубля, увеличения цен на импортные продукты и высокого спроса покупателей.
В нашем регионе больше всего цены поднялись на импортные фрукты и овощи, в том числе на помидоры, апельсины и груши. Мясо кур, свинина и яйца дорожали по сравнению с прошлым годом в сентябре быстрее, чем в августе.
Ранее мы писали о том, что за прошедшую неделю в Коми снова изменились цены на продукты: колбаса, яйца и помидоры стали дороже, а вот огурцы заметно подешевели.
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